مدير التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية: التجارة عمل حيوي فلا يمكن الانتظار الطويل لفض منازعاته

قال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بـ الجامعة العربية، ان النشاط التجاري هو عمل حيوي لا يمكن الانتظار فيه لفترات طويلة لفض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، لذا وجب تعديل آلية تسوية المنازعات في منطقة التجارة الحرة العربية، لتتماشي مع متغيرات التجارة العالمية.

مدير إدارة التكامل الاقتصادي بـ الجامعة العربية يكشف عن متغيرات منطقة التجارة الحرة العربية

وأضاف أبو النصر فى تصريحات لـ"الوفد"، على هامش اجتماع لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات فى منطقة التجارة الحرة العربية، أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى ديباجة خاصة بآلية تسوية المنازعات فى منطقة التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى المشاروات بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة المعنية بتسوية المنازعات.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية، أن الامانة العامة نظمت ورشة عمل مشتركة مع منظمة التجارة العالمية لتعديل آلية فض المنازعات بمنطقة التجارة العربية لتتوافق مع منظمة التجارة العالمية، لافتا الى انه تم عقد 14 اجتماع بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة الرباعية وذلك لتعديل الاتفاقية والتى ستنعكس على كافة قضايا التكامل العربى لأن هى الآلية التى يعتمد عليها فى فض النزاعات فى المنطقة الحرة والاتحاد الجمركى واتحاد التجارة، فى إطار التعاون الجمركى.

وعن طول المدة التى استغرقتها الادارة للتوصل إلى الشكل النهائى لتعديل آلية تسوية المنازعات، أوضح أبو النصر ان الأمانة العامة كانت حريصة على اتمام التعديلات بشكل دقيق لان اى خطأ بالاتفاقية سينعكس سلبا على كافة قضايا العمل الاقتصادى العربى المشترك، لافتا إلى انه سوف يتم التوصل خلال اجتماع هذه الدورة إلى التوافق حول الآلية بكافة بنودها التى تعمل على حل قضايا التجارية للدول العربية الأعضاء فى المنطقة الحرة العربية.

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة، الاجتماع (13) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والمقرر أن يستمر على مدار 3 أيام، لمناقشة العديد من آليات تسوية المنازعات ومن بينها فقرتين فى المادة الخاصة برئاسة فريق تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإجراءات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالسرية، توصيات فريق تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، بالإضافة إلى تحديد لإطار الزمنى لقرارات لجنة تسوية المنازعات.