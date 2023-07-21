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الجمعة 21 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر ترسل شحنات إنسانية من الجامعة العربية للشعب السوداني (فيديو وصور)

مصر ترسل شحنات إنسانية
مصر ترسل شحنات إنسانية مقدمة من جامعة الدول العربية

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.


من جانبهم أعرب مسئولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

 

ويأتى ذلك تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعوب العربية.

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