مصر ترسل شحنات إنسانية من الجامعة العربية للشعب السوداني (فيديو وصور)

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.



من جانبهم أعرب مسئولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

ويأتى ذلك تأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعوب العربية.