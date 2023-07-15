السبت 15 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سفير شيلي: الجامعة العربية تهتم بعلاقتها مع دول أمريكا

د. خالد بن محمد
د. خالد بن محمد منزلاوي وسفير شيلي بالقاهرة خلال اللقاء

قال السفير روبيرتو إيبرت سفير شيلي بالقاهرة، أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات.

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لقاء سفير شيلي ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية وشيلي والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الراهنة على الساحة العربية، خاصةً مستجدات القضية الفلسطينية والازمة السودانية.

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