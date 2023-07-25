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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية ترسل 37 طن من المستلزمات الطبية والأدوية للسودان

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة

صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بجمهورية السودان، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب لدعم جمهورية السودان نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة.

 

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كما أشارت السفيرة إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى مطار بورتسودان عبر الطيران المصري يوم الخميس الموافق 20/7/2023، والمقدر بـ 37 طن من المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وكان في استقبال هذا الدعم كل من وزير خارجة السودان، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسفير جمهورية مصر العربية بجمهورية السودان، 
كما أوضحت السفيرة بأن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تقوم باتخاذ الوسائل الكفيلة لتقديم المعونات الطبية والصحية العاجلة للدول العربية الأعضاء في حالات الكوارث والحروب والطوارئ والأوبئة تنفيذاً لأهداف مجلس وزراء الصحة العرب.

وفي هذا الصدد توجهت السفيرة بالشكر إلى وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية الذي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب، استجابة وتلبية للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشياً مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

 

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