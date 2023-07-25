خالد الجندي يكشف فوائد صيام يوم عاشوراء.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "بعض الأشخاص يرضون بالجهل، ويقولون راضى بجهلى وجهلى راضى بى، وهناك مقولة لطه حسين: هذا شخص رضى بجهله وجهله رضى به، وهناك حالة انسجام بينهما".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "هناك شخص يقول الفقر مطلوب، ولكن الفقر لم يكن مطلوبا"، موضحا أن سيدنا النبي، صلى لله عليه وسلم، كان يعوذ بالله من الكفر والفقر، حيث يقرن الفقر بالكفر، فلا أحد من الأنبياء كان يحب الفقر.

واوضح الجندى، أن كل شيء في الدنيا عبارة عن أسئلة أنت تجيب عليها، مؤكدا أن المولى سبحانه وتعالى يجعلنا نرى في ذكرى عاشوراء ماذا يفعل بعض الناس لرفع البلاء، فهنالك البعض عندما يُرفع عنهم البلاء يحدث لهم تقوى وآخرين قد يحدث لهم انحراف، فسبحان الله في تصنيفات الناس العجيبة.

فضل صيام يوم عاشوراء

ولفت إلى أن ذكرى عاشوراء الجمعة المقبلة، وأعلى درجات الصيام هى صيام يوم خميس وجمعة وسبت، أو جمعة وسبت، أو يوم الجمعة الموافق لعاشوراء.

واستطرد: "صيام عاشوراء يكفر سنة ما قبله، من الصغائر وليس الكبائر، والاثنين ليس لهما علاقة بحقوق العباد، عشان ربنا يغفر لك لازم ترد حقوق العباد، والمال العام لازم تتطهر منها ".

واستكمل: "هل ينفع تقول لنا هو صيام يوم يكفر سنة كاملة من الصغائر، أيوة الأمة المحمدية ربنا تصدق عليها بالعمل القليل والأجر الكبير، ده ليلة كاملة فى القرآن الكريم خير من ألف شهر، يعنى أكثر من ألف شهر".