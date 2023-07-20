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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد الجندى يشيد بحصول مسجدي الحسين والصحابة على شهادة ضمان الجودة.. فيديو

مسجد الصحابة في شرم
مسجد الصحابة في شرم الشيخ

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحصول مسجدي الإمام الحسين، والصحابة بشرم الشيخ، على شهادة "الجودة والاعتماد في المجال الدعوة"، قائلا: "وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يقوم بمجهود كبير".

 وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن مسجد الصحابة لا مثيل له في العالم، مؤكدًا أن الأجانب يحضرون لرؤيته والتقاط صورا فيه؛ لأنهم لم يتخيلوا وجود هذا الجمال بمصر.

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 وأشار إلى أن مسجد الصحابة من أفضل المساجد بعد الحرمين، والأداء الدعوي فيه يأخذ شهادة الجودة من الدرجة الأولى، وذلك لأن المجال الدعوي قائم فيه بشكل قوي.

 وأكد أن شهادتي الجودة تم منحهما من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات للتأكد من قيام المسجدين بنفس أدائهما الدعوي.

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