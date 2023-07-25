تأكيدًا للوفد .. أيمن الرمادي مديرًا فنيًا لنادي الظفرة

أعلن نادي الظفرة الإماراتي تعيين المدرب أيمن الرمادي لقيادة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التوقيع والإعلان الرسمي اليوم الثلاثاء.

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أيمن الرمادي مديرًا فنيًا لنادي الظفرة

وكتب نادي الظفرة من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بحضور رئيس مجلس إدارة النادي حمدان سيف المنصوري ورئيس شركة الظفرة لكرة القدم حمد خميس المنصوري.. نادي الظفرة يقدم أيمن الرمادي كمدير فني للفريق الأول ويبدأ تجمعه للموسم 2024/2023".

تمت مراسم التوقيع بحضور حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس الإدارة و حمد خميس المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

تم التوقيع الرسمي بين أيمن الرمادي ونادي الظفرة أمس الاثنين، وتم الاعلان الرسمي عن التعاقد اليوم الثلاثاء.

وأبدى أيمن الرمادي سعادته بالعودة مجدداً لقيادة فريق الظفرة مقدماً شكره لمجلس ادارة النادي على الاختيار ومعاودة الثقة فيه وللعمل مع الفريق، وتمنى أن يحقق ما يرضي الجماهير خلال الفترة المقبلة.



كانت الوفد قد أشارت خلال وقت سابق أوائل الشهر الجاري ، إلى اقتراب الرمادي من تولي القيادة الفنية لفريق الظفرة الإماراتي ..

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