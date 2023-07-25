الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب يصر على ضم كاريلو والهلال يحسم موقفه

كاريلو
كاريلو

يصر نادي الشباب السعودي على ضم اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم وسط نادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، حيث يرغب الليوث في دعم وسط ملعب الفريق.

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الشباب يصر على ضم كاريلو من الهلال

تعاقد نادي الشباب مع جوستافو كويلار من نادي الهلال بعدما رحل عن الزعيم قبل أيام، ويرغب في التعاقد مع كاريلو لتكوين ثنائية الزعيم في الموسم الماضي.

يصر نادي الشباب على التعاقد مع أندري كاريلو، خاصة وأن اللاعب يتبقى له موسم وحيد مع الزعيم ليكون لاعب مجانًا.

ينتهي عقد كاريلو مع الهلال في 30 يونيو 2024، ووصلت القيمة التسويقية لصاحب الـ 32 عام إلى 2.2 مليون يورو، ويفكر الزعيم في التعاقد مع لاعب جديد في متوسط الميدان أصغر سنًا ويفيد الفريق على المدى البعيد.

تعاقد الهلال مع روبن نيفيز وسيرجي سافيتش في وسط الملعب، والذي قد يجعل المدرب البرتغالي يفكر في الاعتماد على الثنائي مع الاعتماد على محمد كنو كبديل، وحصول كاريلو على نسبة مشاركة أقل في الموسم المقبل.

 

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