تعرف على وجهة أيمن الرمادي في الموسم المقبل

أصبح أيمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان قريبا من الرحيل عن فريقه بعد نهاية الموسم الحالي بالدوري الممتاز 2023/2022 .

اقرا أيضًا

ويقترب ايمن الرمادي من قيادة نادي الظفرة الإماراتي بعد دخول الاخير في مفاوضات قوية مع الرمادي الذي توجه للامارات منذ أيام قليلة في رحلة قصيرة للتفاوض والاتفاق على بنود التعاقد.

وتشير بعض المصادر الي توقيع ايمن الرمادي بشكل رسمي لنادي الظفرة وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

وقوبل طرح اسم ايمن الرمادي كمديرا فنيا الظفرة الإماراتي بمباركة العديد من محبي النادي الذين أكدوا على أنه قادر على العودة بالظفرة للدوري الممتاز الإماراتي بعد الهبوط للدرجة الموسم المنقضي.

وانهي الظفرة الموسم المنقضي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وحصد فريق شباب الاهلي بدبي لقب بطل الدوري بتربعه على القمة برصيد 57 نقطة.

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان أن فريقه استحق الفوز على فريق المصري في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "فريق أسوان عانى من الغيابات

أمام المصري وعلى رأسها "ديلسون كاموني" وغيره من لاعبي الفريق".

وتابع: "سعيد بآداء لاعبي أسوان أمام المصري وحققنا المطلوب من المباراة بعد غياب الانتصارات عن الفريق في الفترة الماضية".