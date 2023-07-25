خطوة جديدة تقرب انتقال مبابي للهلال السعودي

يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، من الانتقال لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والتي باتت قريبة من الحسم.

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الهلال يقترب من ضم مبابي:

من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم صفقة انتقال مبابي للهلال السعودي، ويعمل باريس سان جيرمان على إتمام الصفقة لصالح أزرق الرياض حتى لا ينتقل الدولي الفرنسي لريال مدريد.

ومنح نادي باريس سان جيرمان الإذن لكيليان مبابي بالتفاوض مع نادي الهلال، والتي تؤكد موافقة النادي الفرنسي على انتقال اللاعب لأزرق الرياض.

عرض نادي الهلال على مبابي راتب سنوي يقدر بـ 300 مليون يورو بجانب 400 مليون كمكافأة توقيع، على أن يحصل باريس سان جيرمان على 300 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة.

ومنح سان جيرمان الضوء الأخضر لمسؤولي نادي الهلال، للتحدث والتفاوض مع مهاجمة مبابي، بعدما تلقى الفريق الفرنسي خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

منافسة أوروبية على ضم مبابي قبل الهلال:

عرض الهلال لمبابي ليس الأول والوحيد فهناك أيضًا عروض من أندية توتنهام هوتسبير وتشيلسي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وإنتر ميلان من إيطاليا وبرشلونة من إسبانيا، إضافة إلى نادي ريال مدريد أبرز المهتمين باللاعب مع الهلال.

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