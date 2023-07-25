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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يستعيد ذكريات المقصية التاريخية أمام باريس ويخرس المنتقدين

رونالدو
رونالدو

كرر الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي الركلة المزدوجه الخلفية التاريخيه التي قام بها ضد نادي يوفنتوس الإيطالي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، رغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا.

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تعليق رونالدو بعد مباراة النصر من باريس سان جيرمان

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رونالدو يرد على المنتقدين

قام كريستيانو رونالدو بدابل كيك رائع في مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان، والتي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء في اللقاء الودي بمعسكر العالمي في اليابان، ليستعيد ذكريات الدابل كيك التاريخي أمام يوفنتوس.

يعيش رونالدو فترة من الانتقاد الجماهيري بسبب هبوط مستواه البدني، والذي كان السبب في استبعاده من مباراتي فارنزي والفيركا ببداية معسكر أصفر الرياض في البرتغال، ليرد اليوم بـ "دابل كيك" رائع يستعيد من خلاله ذكريات الماضي.

حقق ريال مدريد انتصار عريض على نظيره يوفنتوس الإيطالي بقيادة كريستيانو رونالدو، في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي كانت على ملعب اليوفي في مدينة تورينيو الإيطالية، وانتهت نتيجته بثلاثية دون مقابل.

تعليق رونالدو بعد مباراة باريس سان جيرمان

 

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