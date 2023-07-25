ألقوا أنبوبة غاز مشتعله.. تفاصيل مشاجرة الجيرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، من السيطرة على مشاجرة بين جيران أحدهما يعمل مدرسًا في إحدى القرى التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة.

وفي تفاصيل الواقعة قام أحد الأطراف بالقاء أنبوبة غاز مشتعلة بمدخل منزل المدرس، وتمكن الأهالي من إطفائها دون ثمة إصابات خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال طرفي المشاجرة.

مشاجرة الجيرة تشعل النيران في القليوبية



وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين جيران أحدهما يعمل مدرسًا، بقرية كفر شبين دائرة المركز.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر، وألقى أحد الأطراف أنبوبة غاز مشتعلة بمدخل منزل المدرس، وتم على الفور إطفائها دون إصابات أو خسائر بشرية، ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على المشاجرة، وضبط الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقًيق.

تفاصيل اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق

وفي واقعة اخري، تعرض 7 أشخاص للإصابة ، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينةوالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتم السماح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج.

وخلف الحادث عن المصابين وجاءت أسمائهم علي التالي ،السيد ع ع، 52 سنة، وصباح ج إ، 35 سنة، وسحر م ذ، 38 سنة، وعلاء ك م، 48 سنة، وعاطف م ا، 49 سنة، وبدوي ع ا، 63 سنة، ومحمود م م، 29 سنة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقًيق