خلافات الميراث.. ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بين أبناء العمومة بالمنشأة

شهدت قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية منزل بالميراث نتج عنها إصابة 3 أشخاص برش خرطوش متفرق بالجسم وكدمات بالرأس وجرى نقلهم للمستشفى المركزي وضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سلامة / دائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول “أحمد . ن . ع . ح” 26 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالبطن، و"أحمد . م . م . خ" 30 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى ووالده "محمد . م . خ . ح" 74 سنة بالمعاش مصابًا بكدمة بالرأس ويقيمون دائرة مركز أبوالمطامير البحيرة أصل بلدتهم قرية أولاد سلامة / دائرة المركز وتم نقلهم للمستشفى المركزي.

طرف ثان "ربيع . ع . ا . ع" 43 سنة عامل ونجل شقيقه "علي . ع . ع . ا" 20 سنة عامل ويقيمان بناحية أولاد سلامة / دائرة المركز الطرفــان أبنـــاء عمومــــة.

إطلاق عيار من سلاح خرطوش:

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما بتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابة الأول والثاني بسبب خلاف على ملكية منزل بناحية أولاد سلامة آل إليهم بالميراث.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.