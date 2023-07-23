تفاصيل سقوط نصابة الشهادات المعتمدة في القليوبية

أسقطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة، تم التحفظ علي المتهمة وتوالت النيابة العامة التحقيق

تفاصيل سقوط نصابة تزوير الشهادات المعتمدة بالقليوبية

كانت البداية ، معلومات وتحريات أكدتها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار فى مجالات مختلفة لتمكنه من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط "عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 أكلاشيه – جهاز لاب توب – هاتف محمول).

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها بالاتفاق مع (مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة " له معلومات جنائية") بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها وبحوزته (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات – هاتف محمول ) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، أمكن ضبط مديرها وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات – "جهاز حاسب آلى – هاتف محمول" ).

في واقعة اخري ، عثرت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، على جثة رضيع، ملقى أمام مدخل العقار محل سكنه بمدينة الخصوص ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

العثور علي جثمان طفل رضيع بإحدي العقارات بالخصوص

وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وبيان عمر المتوفي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط مرتكبها.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "م ن ج"، 28 سنة، مالك محل أدوات كهربائية، على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكن الأول ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة وملفوف بقطعة قماش بيضاء.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.