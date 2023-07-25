بين التراث والمعاصرة.. نوران أبوطالب تتألق في مهرجان الأوبرا الصيفي

توليفة غنائية جمعت أعمالًا تراثية ومعاصرة جاءت في إحدى ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

تفاصيل حفل نوران أبوطالب في الأوبرا 2023

فعلى المسرح المكشوف تالقت المغنية الشابة نوران أبوطالب وسط حشد جماهيرى وبصوتها الملائكى تنقلت بين عدد من الاعمال الشهيرة التى حققت مكانة مميزة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى اضافة الى عدد من غنائياتها الخاصة كان منها بتشوف علامات ، اعجاز ، في الليل ، اه يا لالي ، ريحتك ياما يا نجمة ، اهوا ده اللي صار ، فوازير ، لو ما تعاتبنا ، في ظروف تانية ، التوبة ، شبابيك ، والله ما طلعت وروح خبر.

نوران أبو طالب من الحفل

فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء 2023

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة بالاسكندرية والذى ياتى ضمن برنامجها الفنى خلال فترة الصيف ويبدا فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

أحيا الليلة الاولى نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، ام كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .

ومن الجدير بالذكر ان فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدا مساء الاربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتضم اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الاوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.