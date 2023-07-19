نسمة محجوب في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالاسكندرية، حيث يقام في الثامنة والنصف مساء السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية” حفلا للفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

و تقدم خلال الحفل نخبة من الاعمال الغنائية العربية منها ميدلي جوليا بطرس ، ميدلي فوق النخل - قدك المياس ، هتقوللي ايه ، حب اخوات ، الحب المستحيل ، حكاية شعب ، يا محروسة ، كل شمس ، اعتزلت الغرام ، يا غاوي هروب ، مستغربة ، على طبيعتي ، انا موجود ومن المؤلفات الغربية لا احد ، اوراق الخريف وغيرها.

المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء



يذكر أن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الاسكندرية "سيد درويش" تضمن 4 ليالٍ متصلة احياها كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية سمية وجدي - كنزي - رحاب عمر - مؤمن خليل - ياسر سلمان - محمد حسن بقيادة المايسترو احمد عامر - فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ، فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.