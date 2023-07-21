موعد حفل نوران أبو طالب في مهرجان الأوبرا الصيفي

استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقدم المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 24 يوليو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج عدد من اعمالها الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية منها بتشوف علامات ، اعجاز ، في الليل ، اه يا لالي ، ريحتك ياما يا نجمة ، اهوا ده اللي صار ، فوازير ، لو ما تعاتبنا ، في ظروف تانية، التوبة ، شبابيك ، والله ما طلعت وروح خبر .

يشار ان نوران ابو طالب احدى المواهب الشابة الواعدة ، اطلعت على انواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر ، بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن ، شاركت في تلحين عدد من اعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور .