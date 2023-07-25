توصيات هامة لدعم مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

تحرص وزارة الزراعة على دعم المزارعين من خلال تقديم الإرشادات التي يمكن من خلالها المحافظة على المحصول وزيادة الإنتاجية.

الأعلاف الخضراء

وتعد محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية من الزراعات الهامة التي لها دورا اقتصادي وحيوي في مواجهة أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف، لذلك أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من التوصيات الفنية الواجب على مزارعين مراعاتها، خلال شهر يوليو الجاري.

وهي:

البرسيم المسقاوي :

يتم نقل البذور بعد الغربلة والتنقية إلى أماكن البيع والتوزيع.

البرسيم الحجازي:

يتم حصاد البرسيم الحجازي لغرض الحصول على بذرة منه في آخر يوليو في الحقول المخصصة لإنتاج البذرة.

- يتم أخذ حشه من الحقول الغير مخصصة لإنتاج البذرة.

محاصيل العلف الصيفية:

يتم أخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة وإعطاء جرعة السماد الأزوتي بعد الحش ثم الري.