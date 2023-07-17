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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الزراعة" تتابع أصولها في البحيرة وتتفقد مزرعتي البوصيلي وأدفينا في رشيد وإدكو

الزراعة تتفقد الأصول
الزراعة تتفقد الأصول التابعة لها

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بضرورة المتابعة المستمرة والوقوف على الطبيعة والتأكد من قيامها بدورها على الوجه الاكمل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتفقد الأصول التابعة لها

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استمرار التعاون بين مديريتي الزراعة والصحة في تنظيم الندوات بالشرقية

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الزراعة تفرج عن 119 ألف طن أعلاف بحوالي 65 مليون دولار

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، مزرعتي البوصيلي، وادفينا بمركزي رشيد وادكو، حيث تبلغ اجمالي مساحة مزرعه البصيلي حوالي  255 فدان،  فضلا عن المعمل المركزي للمناخ والبالغ مساحته 100 فدان، كما تبلغ مساحة مزرعه ادفينا حوالي 400 فدان.

 

واكد صالح ان هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة باستمرار تلك الجولات والوقوف علي الطبيعه علي اداء الجهات التابعه للوزاره والتأكد علي قيامها باداء اعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد  مادي يتناسب مع مقوماتها وامكانياتها، مشيرا الى ان تلك الجولات مستمره في جميع المواقع علي مستوي الجمهورية للوصول الي الاستغلال الامثل للاصول وتحقيق العائد المادي العادل.

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