الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تفحص وتصدر 3000 عينة وشهادة منتجات غذائية

جانب من الفحص
جانب من الفحص


قامت معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو تفحص وتصدر أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى أثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين.

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استلام 1200 عينة


وقالت الدكتور هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الاجازة  من الخميس الماضي حتى اليوم كما قام بإصدار 1000 شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن.
وفي ذات السياق صرح الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد وكذلك  200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة.
وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.

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