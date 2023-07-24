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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تفوز بالمركز الأول للوشو كونغ فو

فريق المنيا
فريق المنيا

أعلن الاتحاد المصري للوشو كونغ فو- منطقة محافظة المنيا، برئاسة  الدكتور سمير رشاد رئيس المنطقة، عن فوز فريق المنيا بقطاع شمال الصعيد، بالمركز الأول  في بطولة الجمهورية.

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وشارك فى بطولة الجمهورية 260 لاعبا باسم نادي المؤسسة العسكرية، وأقيمت بمحافظة بني سويف، بمشاركة محافظات، (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم).

وقال الدكتور سمير رشاد رئيس المنطق إنه تم تحقيق المركز الأول على مستوى البطولة، تحت إشراف الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، وشارك فيه عدد من شباب المنيا الأبطال أعضاء الاتحاد.

وحقق الفريق العديد من الميداليات الذهبية والميداليات الفضية بقياده الجهاز الفني للفريق الكابتن عمر خورشيد، ومدير فنى للفريق مدرب عام، محمود فواد علي  3 ك، ومحمد خليل عبد المطلب مدرب 4 ك، ومحمد أبو العزايم إدارى الفريق.

وأضاف محمد علي عبد المنعم، المستشار الإعلامي للإتحاد لمنطقة المنيا، أن مجلس ادارة منطقة المنيا قدم التهانئ والتبريكات لكافة الفريق المشارك في البطولة.

وأعرب مجلس الإدارة عن سعادته بهؤلاء الأبطال الذين حققوا الفوز لمحافظة المنيا ، ورفعوا رأسها في المحافل الرياضية المحلية والمصرية والعالمية.

ولفت عبد المنعم إلى أن منطقة المنيا دائما ترعي كل الأبطال ممن يحققون الفوز، وتقدم لهم كل التسهيلات المعنية وتلبيه احتياجاتهم، وتتابع عن كثب اعمالهم الرياضة، وأهم التمارين المقدمة علي يد نخبه إجلاء من المدربيين الرياضيين المشهورين والكفء في المجال الرياضي، والمتخصصين في لعبة الكونغ فو، مع تسهيل وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه اللاعبين أو المدربين.

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