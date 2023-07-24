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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية فى البدرشين

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى شارع عبود علي بمنطقة البدرشين، دون وقوع إصابات. 

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إخماد حريق اندلع بسيارة ملاكي في كرداسة

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نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء ، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات 

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل حظيرة لتربية الماشية في مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن نفوق 6 رؤس ماشية، دون إصابات أو أضرار بشرية، وتم التحفظ علي مكان الحريق واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في حظيرة مواشي بقرية الشيخ تمي في شرق النيل بمركز أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في حظيرة ملكًا لمزارع يدعى "كمال.ي"، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للحظائر المجاورة، وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي أو إلقاء عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتصرف.

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