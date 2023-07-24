إخماد حريق اندلع بسيارة ملاكي في كرداسة

اندلع حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنزل المعتمدية بكرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد اشتعال حريق بسيارة أعلى الطريق الدائري بكرداسة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ومحاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي مما أسفر عن تفحمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بسيارة سوزوكي، بمساكن دهشور في مدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة، في مساكن دهشور، بحدائق أكتوبر، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وأسفرت المعاينة أن الحريق اشتعل بسيارة سوزوكي دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

السيطرة على حريق بالعمرانية

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة العجوزة والعمرانية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

وتكثف إدارة الحماية المدنية جهودها من أجل إخماد الحرائق التي تندلع في كافة مُحافظات الجمهورية لمنع امتداد آثارها.

وتحرص الإدارة على سرعة تلبية بلاغات الحرائق والوصول لأماكن المُبلغ عنها في أسرع وقت من أجل تقليل حجم الإصابات المادية والبشرية نتيجة للحرائق.

وتستهدف الإدارة في الوقت نفسه لرفع وعي المُواطنين تجاه الأسباب المؤدية للحرائق الامر الذي يُساهم بالإيجاب في جهود مُكافحة الحرائق.