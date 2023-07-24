عاجل
صائد أفاعي سعودي تتحول يده للون الأسود بسبب لدغة.. فيديو
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا

صورة لحريق مزرعة
صورة لحريق مزرعة مواشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع داخل حظيرة لتربية الماشية ، في مركز ومدينة  أبوقرقاص جنوب المحافظة ، والذي أسفر عن نفوق 6 رؤوس ماشية، دون إصابات أو أضرار بشرية، .

وتم التحفظ علي مكان الحريق ، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ، والنيابة العامة للتحقيق، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بإندلاع حريق في حظيرة مواشي ، بقرية الشيخ تمي في شرق النيل ،ـ إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في حظيرة ملكًا لمزارع يدعى "كمال. ي"، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للحظائر المجاورة، وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.

ورجحت التحريات الأولية ، والتي أجرتها الأجهزة الأمنية ، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ، أو إلقاء عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتصرف.

الجريدة الورقية