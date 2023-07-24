نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع داخل حظيرة لتربية الماشية ، في مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، والذي أسفر عن نفوق 6 رؤوس ماشية، دون إصابات أو أضرار بشرية، .

وتم التحفظ علي مكان الحريق ، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ، والنيابة العامة للتحقيق، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بإندلاع حريق في حظيرة مواشي ، بقرية الشيخ تمي في شرق النيل ،ـ إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في حظيرة ملكًا لمزارع يدعى "كمال. ي"، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للحظائر المجاورة، وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.

ورجحت التحريات الأولية ، والتي أجرتها الأجهزة الأمنية ، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ، أو إلقاء عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتصرف.