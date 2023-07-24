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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير تغميسة اللبنة بالتوابل اللذيذة

لبنة
لبنة

عند مشاهدة التلفاز يبحث البعض على بعض المقبلات الشهيه التي يتناولونها للإستمتاع بوقتهم، لذا نقدم لك طريقة عمل تغميسة اللبنة الشهية والغنية بالكالسيوم والفوائد العديدة.

 

لبنة

طريقة عمل تغميسة اللبنة

المقادير

- لبنة : نصف كوب

- الكريما الحامضة : نصف كوب

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الشبت : ملعقة صغيرة (مقطع)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

 

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طريقة التحضير

في وعاء ضعي اللبنة، والكريمة الحامضة، وعصير الليمون.

حركي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

 

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رشي الملح، والفلفل، والأوريغانو، والبابريكا، والشبت فوق مزيج اللبنة وحركي جيداً حتى تختلط المكونات.

ضعي تغميسة اللبنة في طبق التقديم وقدميها.

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