سناك لذيذ وسريع| اصنعي رول البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن

يبحث البعض على وصفة لذيذة وسريعة تُقدم عند الشعور بالجوع المفاجيء، يحبها الكبر والصغار، وتتميز بمذاقها الشهي، ولذلك نقدم لك طريقة عمل رول البطاطس المقرمشة اللذيذة كسناك سريع وشهي.

رول البطاطس

طريقة عمل رول البطاطس المقرمشة

المقادير

- البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة مكعبات كبيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- جبن موزاريلا : 100 غراماً

- دقيق الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- نشاء البطاطس : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

اغمري مكعبات البطاطس بالماء في قدر، وارفعيه على النار لمدة 15 دقيقة، ثم انشلي البطاطس في وعاء.

اهرسي البطاطس جيداً وتبلي بالملح، والفلفل الأسود.

أضيفي على البطاطس الكزبرة المفرومة، وجبن الموزاريلا، وطحين الذرة، ونشاء البطاطس.

قلبي المكونات جيداً حتى تتداخل وتتمازج، ويتشكل لديك مزيج يشبه العجينة متماسك القوام.

ضعي مزيج العجينة في كيس، أو في آلة مصابيب للمطبخ والطهي.

إبدأي بصنع رولات من مزيج البطاطس بداخل مقلاة عميقة مليئة بزيت القلي الساخن، وقلبيها لمدة 7 دقائق حتى تتحمر، ثم قدميها ساخنة ومقرمشة.