سابيتزر على أعتاب الانتقال الى بوروسيا دورتموند

أصبح لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني مارسيل سابيتزر، على أعتاب الانتقال لبوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن سابيتزر أبدى موافقة على الانتقال لدورتموند خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ستُكلف الصفقة خزينة الجراد الأصفر ما يقرب من 19 مليون يورو.

وأوضحت أن لاعب بوروسيا دورتموند سيسافر خلال الساعات القليلة المقبلة لمقر النادي الأصفر من أجل الخضوع للفحص الطبي ومن ثم التوقيع.

سابيتزر

وشددت التقارير على أن سابيتزر سيسافر على متن طائرة خاصة لبوروسيا دورتموند، بعدما قررت إدارة النادي الألماني سرعة انهاء الصفقة.

ويبحث بوروسيا دورتموند عن توقيع عقد لمدة 4 سنوات مع سابيتزر، حيث سينتهي التعاقد بين النادي الألماني واللاعب في صيف 2027.

ومن المقرر أن ينضم لاعب بايرن ميونخ لمعسكر أسود الفيستفال التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهاء اجراءات التعاقد.