صلاح يتعادل لـ ليفربول أمام جرويتر فورت في مباراة مثيرة

شهدت مباراة جرويتر فورت وليفربول إثارة كبيرة، بعدما سجل الفريقين 8 أهداف خلال أحداث المواجهة القوية، حيث تعادل الثنائي 4/4، في الموقعة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

تفاصيل مواجهة جرويتر فورت وليفربول

تقدم لويس دياز بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22، بينما تعادل جوليان جرين لجرويتر فورت في الدقيقة 47، فيما أحرز داروين نونيز هدفين في الدقائق 50، و59، ليعود التقدم للريدز بنتيجة 3/1.

وقلص لوكاس بيتكوف النتيجة في الدقيقة 67، قبل أن يحرز زميله أرمندو سيب هدفين في الدقائق 74، و77، لكن الفرعون المصري محمد صلاح رفض خروج ليفربول خاسرًا ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، ليشارك بديلًا في في المباراة المثيرة، وينجح في التألق خلال اللقاء.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

وسط الملعب: ترينت ألكسندر أرنولد، أليكسيس ماك أليستر، كودي جاكبو.

خط الهجوم: دواك، لويس دياز، ديوجو جوتا.

بينما جاءت دكة البدلاء، كالتالي:

أدريان، بيتالوجا، جوميز، نونيز، محمد صلاح، كورتيس جونز، إليوت، تسيميكاس، ماتيب، كلارك، سكانلون، ماكونيل، كوماس، كوانساه، فرايندورف.