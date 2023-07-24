صفعة الشحات وشلوت حازم.. لماذا اختلفت العقوبات والجرم واحد؟؟

أحدثت واقعة حسين الشحات صدي مدوٍ في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد الواقعة المشينة التي قام بها الشحات ضد المغربي محمد الشيبي المحترف في صفوف بيراميدز.

مما زاد الأمور اشتعالًا، هو عقوبة رابطة الأندية تجاه حسين الشحات، والتي يراها البعض "هينة" بالنسبة لـ الضرب بالقلم و "سب الدين"، خصوصًا بالمقارنة مع أكثر من واقعة مشابهة نتج عنها عقوبات مغلظة، ليتساءل الجمهور لماذا اختلفت العقوبات والجرم واحد.

بدأت الجماهير المصرية في المقارنة بالعقوبة التي أعلنتها رابطة الأندية علي اللاعبين في وقائع مختلفة، ولعل أبرزها كانت علي نجم نادي الزمالك السابق حازم إمام الذي تعدي بالضرب علي رمضان صبحي في مباراة الدوري موسم 2015.

عقوبة حازم إمام في "شلوت" رمضان صبحي:

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الثاني من موسم 2015 والذي توج به الأبيض، واقعة ضرب من قبل لاعب الزمالك حازم إمام للاعب الأهلي حينها رمضان صبحي بـ "الشلوت".

ذلك بعدما استعرض رمضان صبحي بالوقوف علي الكرة بكلتا قدميه، ليستفز لاعبي الزمالك ويقوم حازم إمام بركلة مما أسفر عن حصوله علي كارت أحمر ومغادرة المباراة.

أعلنت لجنة المسابقات حينها برئاسة عامر حسين أيضًا إيقاف حازم إمام 3 مباريات عقب تلك الواقعة.

وهو ما يضع جهة إصدار العقوبات في مأزق، فكيف تختلف العقوبات في حين أن الجرم واحد؟ بل إن واقعة الشحات قد يراها البعض فعلًا "فاضحًا" بعد الصفع علي الوجه بالإضافة لسب الدين.

"سب الدين" بلا عقوبة ضد واقعة شيكابالا وإمام عاشور:

لم تكن واقعة حسين الشحات هي الضرب بالقلم فقط، بل كان هناك تعدٍ لفظي بـ "سب الدين"، وهو ما يلزم عقوبة قوية للتعدي أخلاقيًا.

في حين أن إمام عاشور حين كان لاعبًا في صفوف الزمالك وتم تسريب فيديو له بالتعدي علي رموز الأهلي لفظيًا تم صدور عقوبة قوية بإيقافه 12 مباراة.

على الجانب الآخر تم إيقاف شيكابالا 8 أشهر بعد تعديه لفظيًا علي أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، في عقوبة هي الأغلظ في تاريخ عقوبات الدوري.

كل هذه العقوبات المشابه في الملاعب المصرية تلقي عقوبات حائرة ومهزوزة، وهو ما يجعل مشجعي الكرة المصرية في موضع سؤال، كيف تشابهت العقوبات والجرم واحد؟