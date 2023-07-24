ردود أفعال متباينة بشأن عقوبة حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم اليوم الإثنين ، إيقاف حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي مباراتين مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف رجنيه على خلفية المشادة التي نشبتا بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز والتي انتهت بصفع الشحات للاعب.





وتباينت ردود الأفعال بشأن الواقعة لدى عدد من متابعي الكرة المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن عبر عددًا منهم عن دهشته من العقوبة واصفين إياها بالهزيلة مقارنة بواقائع مماثلة قبل ذلك تعرض فيها لاعبي الفرق الأخرى لعقوبات وصلت إلى الإيقاف ثمان مباريات.

بينما وصف البعض الآخر بأن العقوبة غير مستحقة كون أن الطرفين تراضي عقب المشادة وتم توجيه الاعتذار من حسين الشجات إلى اللاعب في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

عقوبة الأهلي ..

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن بالأمس وعقب المباراة مباشرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز