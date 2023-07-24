تأجيل نظر دعوى إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت لـ3 عصرًا

أعلن عمرو عبد السلام المحامي مقيم دعوى إلغاء حفل حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم تأجيل نظر الدعوى للساعة الثالثة عصرا؛ وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع التي طلبتها أمام المحكمة.

نظر دعوى منع حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين الدعوى المقامة لمنع حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في الأهرامات يوم 28 من الشهر الجاري.

وتختص الدعوى المقامة ضد كل من وزير السياحة والاثار بصفته ، وزير الثقافة بصفته ، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته، مأمور قسم شرطة الأهرام بصفته ، محافظ الجيزة بصفته ، نقيب المهن الموسيقية بصفته، بوقف تنفيذ حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم 28 من الشهر الجاري بمنطقة اهرامات الجيزة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ومن أخصها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع إقامة فاعليات هذا الحفل.