مبلغ صادم تخسره مصر حال إلغاء حفل ترافيس سكوت| إستغاثة عاجلة (تفاصيل)

ناشد محمد سراج العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت المسئولين بإنقاذ سمعة البلاد والموافقة على إقامة الحفل بسفح الأهرامات في موعده، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهير جودة في برنامج "الستات"، المُذاع عبر قناة "النهار" الفضائية.

مناشدة بشأن حفل ترافيس سكوت

أوضح محمد سراج أن الشركة المنظمة للحفل تسعى جاهدة لوضع مصر على خريطة السياحة الترفيهية ورفع مكانتها بين مختلف دول العالم، لتصبح وجهة لأفضل المطربين والفنانين العالميين، مشيرًا إلى أن ترافيس سكوت أحيا عدة حفلات في دول عربية عدة أبرزها السعودية والإمارات.

ترافيس سكوت

وأضاف محمد سراج: "أنا أضم صوتي لصوت رئيس الشركة المسئولة عن الهرم، وأناشد المسئولين، من أجل إقامة الحفل في موعده وإنقاذ سمعة البلد، احنا بنحط عشرات الملايين عشان نظهر مصر في أحسن صورة"، لافتًا أن معدات الحفل من مصر، ولكن هناك صعوبة في دخولها منطقة الأهرامات، على الرغم من بقاء أيام قليلة على انطلاق الحفل.

وأوضح العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أن هذا الحدث يشترك في عمله آلاف الأشخاص من مصر وخارجها، لافتًا أنه لا يستطيع دخول منطقة الأهرامات حاليًا وتعذر في الحصول على تصريح للدخول، والأمر يتطلب تدخل سريع من أصحاب القرار، فيما أكد على دعم وزارة السياحة للحفل في حين أنها لم تكن جهة رفض أو قبول، ولا نعرف من هي جهة الرفض، متمنيًا عدم الوصول لإلغاء الحفل.

ترافيس سكوت

حجم الخسائر المادية في حال إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

على صعيد آخر، أعلن محمد سراج تخوفه من فكرة إلغاء حفل ترافيس سكوت بسبب الخسائر المادية التي ستعود عليه وعلى الشركة المنظمة حينها، حيث إنه لا يستطيع حسم إقامة الحفل على الرغم من بقاء 5 أيام فقط على إقامته.

وأضاف "سراج": "لم يتم السماح بدخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت والموجود في مصر بالفعل إلى منطقة الأهرامات والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 يوليو الجاري، وفي نفس الوقت لم تبلغني أي جهة بإلغاء الحفل بشكل رسمي".

ترافيس سكوت

وأوضح "سراج" أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل قد تصل إلى 300 مليون جنيه تقريبًا بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4 آلاف تذكرة مؤكدة لأجانب قادمين سيستمر كل منهم أسبوعًا على الأقل ما يعني 28 ألف ليلة في الفنادق المصرية جميعها ستكون بالعملة الأجنبية والتي من الممكن أن تشكل أرباحًا عظيمة لقطاع السياحة في مصر.

محمد سراج: إلغاء حفل ترافيس سكوت يهدد بإلغاء أحداث عالمية مهمة مقرر إقامتها في مصر

وأشار محمد سراج إلى كم الخسائر الأخرى التي قد تلحق بالشركة بشكل خاص وعلى مصر بشكل عام، لافتًا إلى أنه كان متفقًا بالفعل على 10 حفلات على نفس قوة حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لمطربين عالميين في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن من المتوقع أن لا تتم في حال إلغاء حفل ترافيس سكوت، والذي سيضطر هو الآخر لإصدار بيان موضح بالأسباب للإلغاء، وهو الأمر الذي قد يدفع لإلغاء العديد من الأحداث العالمية الهامة المقرر إقامتها وتنظيمها في مصر، خاصًة أن الأمر له صدى عالمي واسع ويتابعه جمهور ضخم من محبي ترافيس سكوت.

ترافيس سكوت

يُذكر أنه من المتوقع حال إقامة الحفل أن يُبث مباشرة لنحو 200 مليون شخص ما يشكل دعاية غير مسبوقة لمنطقة الأهرامات والسياحة المصرية، إلى جانب متابعته بالفعل من خلال كافة المنطقة العربية والشعب المصري.

محمد سراج يهدد بمقاضاة المسؤولين في حال إلغاء حفل ترافيس سكوت

وهدد محمد سراج بأنه في حال عدم إقامة حفل ترافيس سكوت، سيقوم بمقاضاة المسؤولين عن الكتائب الالكترونية التي أطلقت الشائعات وتسببت في الخسائر المتوقعة، متمنيًا في الوقت ذاته أن تؤتي جهود وزارة السياحة بكافة جهاتها ثمارها والسماح بدخول فريق مغني الراب الأمريكي إلى الأهرامات خاصة مع التكلفة التي تصل إلى نصف مليون جنيه يوميًا على الفريق الموجود في مصر بالفعل وتتحملها الشركة المنظمة، منوهًا أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق بالنسبة للتذاكر المحجوزة في حال إلغاء الحفل وستتم إعادة كافة الأموال، والتي تبلغ ملايين الجنيهات.