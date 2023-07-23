ترافيس سكوت يفجر مفاجأة جديدة تصفع الموسيقيين.. إقامة حفل الأهرامات في موعده (شاهد)

فاجأ مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت جمهوره ومعجبيه بالكشف عن موعد طرح أحدث أفلامه Circus Maximus، بدور العرض السينمائي، والذي من المقرر أن يُعرض يوم الجمعة المقبلة الموافق 28 يوليو الجاري، بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد Utopia، والوعد المقرر فيه إقامة حفله في مصر بسفح الأهرامات.

ترافيس سكوت يعلن عن طرح فيلمه الجديد بالتزامن مع حفله في مصر

حرص ترافيس سكوت بعد انتهاء حفله في ميامي على إعلان موعد عرض فيلمه الجديد Circus Maximus، واعدًا جمهوره إنه سيلتقي بهم في مصر ويحتفل معهم بإطلاق ألبومه الجديد بنفس اليوم خلال حفله المقبل في الأهرامات، الأمر الذي فسره البعض بمثابة تصريح رسمي بإقامة الحفل في موعده رغم حالة الجدل المقارة حوله مؤخرًا.

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت يفجر مفاجأة تصفع الموسيقيين ويؤكد إقامة حفله في الأهرامات في موعده

كما كشف ترافيس سكوت عن إعلان الفيلم خلال الحفل، والذي كان يُشوق جمهوره له منذ أغسطس 2021 عندما نشر سيناريو العمل من إنتاج A 24، لكنه لم يتحدث بعد ذلك عن الفيلم إلى أن أعلن في الحفل عن موعد طرحه.

موعد عرض فيلم ترافيس سكوت الجديد

فيلم ترافيس سكوت Circus Maximus

مبلغ صادم تخسره مصر حال إلغاء حفل ترافيس سكوت

وكان محمد سراج العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت قد ناشد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطالبًا بإنقاذ سمعة البلاد والموافقة على إقامة الحفل بسفح الأهرامات في موعده، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهير جودة في برنامج "الستات"، المُذاع عبر قناة "النهار" الفضائية.

أوضح محمد سراج أن الشركة المنظمة للحفل نسعى جاهدة لوضع مصر على خريطة السياحة الترفيهية ورفع مكانتها بين مختلف دول العالم، لتصبح وجهة لأفضل المطربين والفنانين العالميين، مشيرًا إلى أن ترافيس سكوت أحيا عدة حفلات في دول عربية عدة أبرزها السعودية والإمارات.

ترافيس سكوت

وأضاف محمد سراج: "أنا أضم صوتي لصوت رئيس الشركة المسئولة عن الهرم، وأناشد رئيس الجمهورية، من أجل اقامة الحفل في موعده وإنقاذ سمعة البلد، احنا بنحط عشرات الملايين عشان نظهر مصر في أحسن صورة"، لافتًا أن معدات الحفل من مصر، ولكن هناك صعوبة في دخولها منطقة الأهرامات، على الرغم من بقاء أيام قليلة على انطلاق الحفل.

وأوضح العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أن هذا الحدث يشترك في عمله آلاف الأشخاص من مصر وخارجها، لافتًا أنه لا يستطيع دخول منطقة الأهرامات حاليًا وتعذر في الحصول على تصريح للدخول، والأمر يتطلب تدخل سريع من أصحاب القرار، فيما أكد على دعم وزارة السياحة للحفل في حين أنها لم تكن جهة رفض أو قبول، ولا نعرف من هي جهة الرفض، متمنيًا عدم الوصول لإلغاء الحفل.

ترافيس سكوت

على صعيد آخر، أعلن محمد سراج تخوفه من فكرة إلغاء حفل ترافيس سكوت بسبب الخسائر المادية التي ستعود عليه وعلى الشركة المنظمة حينها، حيث إنه لا يستطيع حسم إقامة الحفل على الرغم من بقاء 5 أيام فقط على إقامته.

وأضاف "سراج": "لم يتم السماح بدخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت والموجود في مصر بالفعل إلى منطقة الأهرامات والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 يوليو الجاري، وفي نفس الوقت لم تبلغني أي جهة بإلغاء الحفل بشكل رسمي".

وأوضح "سراج" أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل قد تصل إلى 300 مليون جنيه تقريبًا بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4 آلاف تذكرة مؤكدة لأجانب قادمين سيستمر كل منهم أسبوعًا على الأقل ما يعني 28 ألف ليلة في الفنادق المصرية جميعها ستكون بالعملة الأجنبية والتي من الممكن أن تشكل أرباحًا عظيمة لقطاع السياحة في مصر.

ترافيس سكوت

وأشار محمد سراج إلى كم الخسائر الأخرى التي قد تلحق بالشركة بشكل خاص وعلى مصر بشكل عام، لافتًا أنه كان متفقًا بالفعل على 10 حفلات على نفس قوة حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لمطربين عالميين في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن من المتوقع أن لا تتم في حال إلغاء حفل ترافيس سكوت، والذي سيضطر هو الآخر لإصدار بيان موضح بالأسباب للإلغاء، وهو الأمر الذي قد يدفع لإلغاء العديد من الأحداث العالمية الهامة للتنظيم داخل مصر، خاصة أن الأمر له صدى عالمي واسع ويتابعه جمهور ضخم من محبي ترافيس سكوت.

جدير بالذكر أنه من المتوقع حال إقامة الحفل أن يُبث مباشرة لنحو 200 مليون شخص ما يشكل دعاية غير مسبوقة لمنطقة الأهرامات والسياحة المصرية، إلى جانب متابعته بالفعل من خلال كافة المنطقة العربية والشعب المصري.