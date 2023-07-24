3 سيناريوهات لموقف الجبلاية ورابطة الأندية من واقعة الشحات والشيبي

في واقعة مؤسفة شهدها ملعب الدفاع الجوي عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز أمس الأحد ، نشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز تطورت إلى تعدي الأول وصفع الشيبي بالقلم قبل أن يتم الصلح بينهما ويقدم الشحات الاعتذار للاعب عقب الواقعة بدقائق معدودة في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز.





وتنتظر رابطة الأندية التقرير الخاص بحكم اللقاء لتحديد العقوبة المناسبة على لاعب الأهلي حال ثبوتها من قبل حكم المواجهة لتوقيع العقوبة الملائمة وفقًا للائحة المسابقات والتي قد تصل إلى الإيقاف ثلاث مباريات.

تقرير الحكم ..

وفي حال عدم ثبوت الواقعة في تقرير حكم اللقاء ، فإنه من المقرر أن تنظر لجنة الانضباط باتحاد الكرة إلى الواقعة وتطبيق ما تراه مناسبًا حال عزم بيراميدز تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة ، وهما ما أعلنه هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز بالأمس مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع سبق وأن تكررت في مواجهة السوبر الأخيرة بالإمارات بين الفريقين ولم يُعاقب الأهلي.

أما في حال عدم تقديم بيراميدز شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بشأن الواقعة والاكتفاء بالصلح الذي تم بين الثنائي عقب المشادة ، لن تنظر اللجنة إلى الواقعة أخذةً في الاعتبار تنازل الطرف المتضرر واعتماد الصلح.

غرامة اللاعب ..

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن عقب المباراة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة أمس أمام بيراميدز

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة بثلاثية من دون رد أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.