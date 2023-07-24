رسائل كولر بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي .. “احتفالات مبالغة للقاء تحصيل حاصل”

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأحد ضمن مؤجلات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز الذي حسم الأحمر لقبه.



وأبدى السويسري كولر المدير الفني للأحمر دهشته من احتفالات لاعبي بيراميدز التي وصفها بالمبالغة عقب الفوز على الأهلي على الرغم من عدم اقترابهم في عدد النقاط من ناديه على حد وصفه.

وأبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اعتراضه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق الأحمر أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين غاب عنهم التركيز خلال مباراة الأمس ، وهو ما استغله الفريق المنافس في اللقاء.

غياب التركيز ..

وقال كولر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأمس : رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تستغل.

وقال المدير الفني للأهلي :حصلنا على البطولات كافة التي شاركنا بها هذا الموسم. الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا».

وواصل كولر حديثه: لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على اللاعبين.

وطالب المدير الفني جميع القائمين على رياضة كرة القدم في مصر بإتاحة الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على راحة، والتعامل معهم على أنهم بشر تعرضوا لحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات المتوالي.

وأنهى مارسيل كولر تصريحاته عقب اللقاء بالتأكيد أن مباراة الأمكس كانت تحصيل حاصل، وفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين من خلال منحهم الفرصة للمشاركة.