وزير الرياضة يلتقى المشاركين في اسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة القبطية

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بالشباب المشاركين في اسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة القبطية من داخل مصر ، وذلك ضمن يوم الشباب والرياضة بالاسبوع ، والذي نظمته وحدة السياسات وتطوير الاعمال والادارة المركزية لتنمية الشباب ، والادارة المركزية لتمكين الشباب ، والادارة المركزية للتعليم المدني ، والادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، والادارة المركزية للتنمية الرياضية .

وفي كلمته ، قال وزير الشباب د. اشرف صبحي : "نرحب بالشباب القبطي في بيتهم وزارة الشباب والرياضة ، واتمنى لكم اسبوع خدمة مليء بالمحبة والتوفيق ، وأؤكد ان كافة الانشطة والبرامج الشبابية والرياضية متاحة امام المشاركين في اسبوع الخدمة وكافة الشباب القبطي، موجهاً الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على التعاون البناء خدمة للشباب ".

شهد اللقاء استعراض الانشطة والمبادرات والفعاليات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في عددا من المجالات وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة ، وابراز النماذج الشبابية المتميزة في برلمان الشباب ، وشباب يدير شباب ، والقيادات الشبابية والكيانات الشبابية ، رواد الاعمال ، والمبتكرين والمخترعين ، بالاضافة الي تنفيذ معرض لرواد الاعمال ونشاط جواله ومعرض للحرف التراثية واليدوية ، وعددا من الانشطة الرياضية منها مسيرة مشي ومباريات كرة قدم وكرة سله وتنس طاوله وغيرها من الانشطة الرياضية والترويحية وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة .

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار - رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة منسق يوم الشباب والرياضة باسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة ، نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ، ايمان عبد الجابر - رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور محمد عبد القادر - رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، ومديري العموم والادارات بالادارات المركزية بالوزارة، وكل من القس مايكل إسحاق- منسق عام أسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة القبطية الارثوذكسية ، القس دانيال ماهر - منسق الشباب بوجه قبلي ، القس داود وديع - منسق الشباب بالاسكندرية والدلتا ووجه بحري، القس مينا فوكيه - منسق الشباب في القاهرة ، القس كيرلس مجدي - منسق الشباب في القاهرة الكبري، والمهندس سامح صليب - مسئول المكتب البابوي لملتقيات الشباب، والدكتور مينا رجائي - منسق الملتقى .