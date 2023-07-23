الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات

وزير الشباب: أمينة عرفي فخر للرياضة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كل المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

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وفي السياق ذاته، تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات، بعد الفوز علي بطلة ماليزيا إيرا أزمانت بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية، والمُقامة في أستراليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وقال صبحي في رسالته للاعبة: "تهانينا للبطلة الشابة أمينة عرفي على فوزها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات في أستراليا، نعمل علي تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين في جميع الألعاب".

من جانبها، توجهت رشا عرفي، والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الإسكواش، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لما بُذل من مجهودات كبيرة لحل المشكلة التي تعرضت لها اللاعبة، والعمل علي تذليل كل العقبات التي واجهت ابنتها أمينة عرفي، قبيل المشاركة بيطولة العالم، والتي توُجت بها.

 

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