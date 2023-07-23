الشباب والرياضة تستعد لاطلاق الموسم الجديد من برنامج "ريحانة" بالقليوبية

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية وضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا"..

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، سلسلة من اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة " ، بمركز شباب ناصر بمحافظة القليوبية ، وذلك للتمكين وزيادة وعي الفتيات، استعداداً للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي "ريحانة" ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، وضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا".

وتضمنت اللقاءات عدد من محاور البرنامج من خلال مشرفة الوحدة والفتيات الحاصلات على الدورات التدريبية ، منها إدارة وريادة الأعمال ، التغذية السليمة، سلم الحلم ، وفن الإتيكيت .