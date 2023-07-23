الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية وضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا"..

الشباب والرياضة تستعد لاطلاق الموسم الجديد من برنامج "ريحانة" بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، سلسلة من اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة " ، بمركز شباب ناصر بمحافظة القليوبية ، وذلك للتمكين وزيادة وعي الفتيات، استعداداً للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي "ريحانة" ،  والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، وضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا".

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الشباب والرياضة تنظم سلسلة من الندوات التوعوية حول القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع

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الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "حدودنا نبضنا" في أرض الفيروز "جنـوب سـيناء"

وتضمنت اللقاءات عدد من محاور البرنامج  من خلال مشرفة الوحدة والفتيات الحاصلات على الدورات التدريبية ، منها إدارة وريادة الأعمال ، التغذية السليمة، سلم الحلم ، وفن الإتيكيت .

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