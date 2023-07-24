المغرب يتحدى الألمان  في كأس العالم لسيدات كرة القدم

تحدثت غزلان الشباك قائدة المنتخب المغربي عن فريقها خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وقالت أن منتخب بلادها مستعد لحمل مسؤولية كونه أول فريق عربي يشارك في المسابقة.

والمغرب، الذي يستهل مشواره يوم الاثنين أمام ألمانيا، واحد من 8 منتخبات تشارك للمرة الأولى في البطولة التي زاد عدد فرقها إلى 32 منتخبا، لكن غزلان قالت إن طموح الفريق يتخطى مجرد المشاركة، فلسنا هنا مجرد رقم، وإنما للمنافسة.

وضمن المنتخب مكانه في البطولة بعدما حل وصيفا لبطل أمم أفريقيا للسيدات 2022. وفازت غزلان بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وقالت: نحن أول بلد عربي يشارك في البطولة، وعلينا مسؤولية كبيرة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي، إنه إنجاز كبير بالنسبة لنا لكن نأمل أن تمهد مباراتنا أمام ألمانيا اليوم الإثنين الطريق للقاءات أخرى.

والمنتخب الألماني، المصنف الثاني، منافس قوي إذ أنه أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين في 2003 و2007 وخسر مرة واحدة في 24 مباراة خاضها بدور المجموعات بالبطولة.

وقال رينالد بيدروس مدرب المنتخب المغربي إن فريقه، الذي يبتعد بفارق 70 مركزا خلف ألمانيا في التصنيف، يتطلع للتحدي.

وأضاف بيدروس: يعرفن جميعا أنهن هنا في كأس العالم، يعرفن جميعا أنها ستكون أولى مبارياتهن، لكن الرسالة الموجهة لهن أن هذا أمر إيجابي للغاية سيكسبنا خبرة كبيرة.

وتُعد نهيلة بنزينة أول محجبة تشارك في بطولة للسيدات على مستوى الفريق الأول وسمح الاتحاد الدولي للعبة بارتداء الحجاب في 2014.