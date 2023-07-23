كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 .. التعادل يحسم مواجهة فرنسا وجامايكا

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة فرنسا وجاميكا التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب سيدني بدولة أستراليا لحساب منافسات المجموعة السادسة من مرحلة دور المجموعا بجولتها الأةلى والمقامة فعالياتها بدولتي أستراليا ونيوزيلندا.

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات المنتخبات التالية :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة ما بين 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 فريقًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة من منافسات المحفل العالمي للسيدات.



كان منتخب السويد قد بدأ مشواره في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 صباح اليوم الأحد بالفوز على جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب ويستاك بدولة نيوزيلندا في الجولة الأولى من المنافسات ، في الوقت الذي تمكن فيه منتخب هولندا من الفوز على البرتغال بهدف من دون رد.