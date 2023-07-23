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الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص بالصور| يحيى الكومي يتدخل لحل أزمة ياو أنور مع الإسماعيلي

يحيي الكومي وياو
يحيي الكومي وياو أنور

تدخل المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق في أزمة ياو أنور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء .

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تفاصيل حل أزمة ياو أنور في الإسماعيلي 

 

وعلم الوفد من مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن أزمة تأخر مستحقات اللاعب ياو أنور تدخل يحيى الكومي من أجل حلها وقام بدفع مستحقات اللاعب من ماله الخاص ، بعدما تواصل مع أسطورة النادي الإسماعيلي على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية الحالي في الدراويش .


وأكد المصدر أن ابو جريشة طالب المهندس يحيى الكومي بالتدخل من أجل إنقاذ موقف النادي الإسماعيلي وبقاء اللاعب داخل جدران صفوف النادي .


ومن جانبة، طالب صبري المنياوي نجم النادي الإسماعيلي السابق من رجال الأعمال بالمحافظات والدولة بالوقوف خلف الاندية الشعبية في الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة .


وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ الوفد أن الأندية الشعبية في حالة انهيار وإذا لم يتم إنقاذها سوف يكون مصريها مثل أسوان والمحلة والترسانة والاولمبي وغيرهم من الاندية .


وأضاف:" سبب سقوط الأندية الجماهيرية رحيل المدربين وعدم الإستقرار المادي ، والنادي الإسماعيلي يتعرض للهبوط للموسم الرابع على التوالي والجميع حزين على وضعه ، ودوامة سقوط الأندية الجماهيرية سوف تستمر في حالة عدم الدعم من الدولة أو من رجال الأعمال في مختلف المحافظات ، يجب على رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب الوقوف خلف أندية محافظتهم ، وإلا الأمور سوف تزداد تعقيدا.


وتابع: بعض الأندية الخاصة كانت ترصد مبالغ ضخمة للغاية للاعبيهم والجهاز الفني من أجل البقاء في الدوري  الممتاز، في الوقت الذي ينتظر فيه لاعبي الأندية الجماهيرية الحصول على مستحقاتهم المتأخرة بالإضافة إلى خصم مبالغ كبيرة من لاعبي الفرق الجماهيرية لاسباب مختلفه في الوقت الذي لم يحصلوا في على ابسط حقوقهم وهي مستحقاتهم .


وواصل :" جماهير الأهلي والزمالك وغيرهم لم يقف في طريق الدولة في حالة مساندة الأندية الجماهيرية لأن الجميع يعشق التواجد الجماهيري ، وعندما سقط غزل المحلة وأسوان مصر كلها كان في حالة حزن شديدة لان الجميع كان يرغب في بقاءهم .


وعن عمل دوري خاص بالاندية الجماهيرية والوطنية  ودوري خاص بالشركات اختتم المنياوي حديثة قائلاً إنه ضد هذه الفكرة على الإطلاق ويجيب أن يوجد منافسة قوية والعالم يتقدم ويوجد فرق شركات في كافة دوريات العالم ولكن يجب دعم الأندية الجماهيرية مادياً .

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