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الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن إنتهاء أزمة مستحقات ياو أنور

ياو أنور
ياو أنور

أعلن النادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد انتهاء أزمة مستحقات اللاعب الغاني ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالدروايش .

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خاص| إيهاب جلال مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" أنهي النادي الإسماعيلي رسمياً أزمة النجم "يــــاو أنــــور" لاعب الفريق بعد تنازله عن الشكوي التي تقدم بها بسبب مستحقاته وحصل اللاعب اليوم علي مستحقاته ليسدل الستار عن الأزمة تماماً ".

ترتيب الاسماعيلي في الدوري 

وأنهي الفريق الكروي بنادي الإسماعيلي منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز 11 برصيد 40 نقطة.


في سياق متصل أتم مسؤولي النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال لتولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد.
وعلمت الوفد من مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن اللجنة الفنية بالنادي برئاسة على أبو جريشة أتمت التعاقد مع إيهاب جلال بشكل رسمي واكدت أن المدرب سوف يتولى مهام تدريب الفريق القادمة.

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