أعراض نوبات القلق.. زيادة معدل ضربات القلب أبرزها

يُعد الشعور بالقلق من حين لآخر جزءًا طبيعيًا من الحياة ومع ذلك ، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات القلق من قلق وخوف شديد ومفرط ومستمر بشأن المواقف اليومية، وغالبًا ما تتضمن اضطرابات القلق نوبات متكررة من المشاعر المفاجئة للقلق الشديد والخوف أو الرعب التي تصل إلى ذروتها في غضون دقائق (نوبات الهلع).

وتتداخل مشاعر القلق والذعر هذه مع الأنشطة اليومية ، ويصعب السيطرة عليها ، ولا تتناسب مع الخطر الفعلي ويمكن أن تستمر لفترة طويلة. يمكنك تجنب الأماكن أو المواقف لمنع هذه المشاعر، وقد تبدأ الأعراض في أثناء الطفولة أو سنوات المراهقة وتستمر حتى مرحلة البلوغ.

تشمل أمثلة اضطرابات القلق اضطراب القلق العام واضطراب القلق الاجتماعي (الرهاب الاجتماعي) والرهاب المحدد واضطراب قلق الانفصال. يمكن أن يكون لديك أكثر من اضطراب قلق وينتج القلق أحيانًا عن حالة طبية تحتاج إلى علاج.

أعراض نوبات القلق

تتضمن علامات القلق وأعراضه الشائعة ما يلي:

الشعور بالتوتر

الشعور بالخطر الوشيك أو الذعر أو الهلاك

زيادة معدل ضربات القلب

سرعة التنفس (فرط التنفس)

التعرق

يرتجف

الشعور بالضعف أو التعب

مشكلة في التركيز أو التفكير في أي شيء آخر غير القلق الحالي

تواجه مشكلة في النوم

المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي (GI)

تواجه صعوبة في السيطرة على القلق

الرغبة في تجنب الأشياء التي تثير القلق