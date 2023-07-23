3 نصائح للمساعدة في الحفاظ على صحة الكلى

يساعد الحفاظ على نمط حياة نشط واتباع نظام غذائي مغذي في منع مشاكل الكلى لكن هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتلف الكلى أو المرض.

والكلى هي أعضاء بحجم قبضة اليد تقع في الجزء السفلي من القفص الصدري ، على جانبي العمود الفقري يؤدون عدة وظائف، والأهم من ذلك أنها تقوم بتصفية الفضلات والمياه الزائدة والشوائب الأخرى من الدم، وتُخزَّن هذه الفضلات في مثانتك وتُطرد لاحقًا عبر البول.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم الكلى مستويات الأس الهيدروجيني والملح والبوتاسيوم في جسمك كما أنها تنتج هرمونات تنظم ضغط الدم وتتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

والكلى مسؤولة أيضًا عن تنشيط أحد أشكال فيتامين د الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام وتنظيم وظائف العضلات.

يعد الحفاظ على صحة الكلى أمرًا مهمًا لصحتك العامة ورفاهيتك العامة، ومن خلال الحفاظ على صحة كليتيك ، سيقوم جسمك بترشيح وطرد النفايات بشكل صحيح وإنتاج الهرمونات لمساعدة جسمك على العمل بشكل صحيح.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على صحة كليتيك

حافظي على لياقتك ونشاطك

التمرين المنتظم مفيد لأكثر من مجرد محيط خصرك، ولتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويمكن أن يقلل أيضًا من ضغط الدم ويعزز صحة قلبك ، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى.

تحكم في سكر الدم

قد يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري ، أو حالة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، بتلف الكلى، وعندما لا تتمكن خلايا جسمك من استخدام الجلوكوز (السكر) في الدم ، تضطر كليتيك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية الدم وعلى مدى سنوات من الجهد ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار تهدد الحياة.

مراقبة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تلف الكلى، وإذا حدث ارتفاع ضغط الدم مع مشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول ، فقد يكون التأثير على جسمك كبيرًا.

القراءة الصحية لضغط الدم هي 120/80 يقع ارتفاع ضغط الدم بين تلك النقطة و 139/89 وقد تساعد التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في خفض ضغط الدم في هذه المرحلة.