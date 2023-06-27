أوراق الكزبرة مفيدة لمرضى الكلى.. دراسة توضح

الكزبرة ممتازة للكلى لاحتوائها على خصائص إزالة السموم. تعمل عملية إزالة السموم نفسها عن طريق ربط العديد من المعادن الثقيلة في مجرى الدم أثناء تنقية الدم والأنسجة وكذلك الأعضاء الداخلية.

وفي الوقت نفسه ، كل هذا ممكن بسبب أوراق الكزبرة نفسها التي تحتوي على مواد بيوكيميائية طبيعية يمكنها أيضًا تعزيز تكوين الفيتامينات والمعادن في المقابل. وتشمل هذه المواد الكيميائية الحيوية حمض الفيتيك وحمض الستريك وكذلك الشوارد مذبذب.

بصرف النظر عن التخلص من المعادن الثقيلة في مجرى الدم ، يمكن للكزبرة أيضًا أن تحد من امتصاص الكلى للسكر والملح ، مما يجعل نبات الكزبرة مدرًا للبول. مدر للبول هو سمة تؤدي إلى زيادة مرور البول.

من ناحية أخرى ، يمكن أن تتحول الكزبرة للكلى لتكون خطيرة على مرضى الفشل الكلوي. بهذا المعنى ، تتغير وظائف الكلى بالإضافة إلى توزيع الكهارل بشكل كبير ، والذي يرمز إليه في الغالب بمستويات عالية من البوتاسيوم. تظل مستويات البوتاسيوم مرتفعة لأن الكلى لا تستطيع تصفية البوتاسيوم الزائد من الدم بكفاءة.

قد تؤدي مستويات البوتاسيوم المرتفعة إلى فرط التنفس ، والغثيان ، ومعدل النبض غير المستقر ، أو حتى فشل القلب كسيناريو أسوأ الحالات. لذا ، فإن فوائد أوراق الكزبرة للكلى تعتمد بشكل كبير على حالة الكلى، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو نسبة عالية من البوتاسيوم الابتعاد عن الكزبرة في أحسن الأحوال.