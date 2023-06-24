أعراض حصوات الكلى.. أبرزها ألم أسفل البطن والفخذ

حصوات الكلى وتسمى أيضًا بـ تحص الكلية أو تحص بولي، هي رواسب صلبة مصنوعة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكليتين.

النظام الغذائي ، ووزن الجسم الزائد ، وبعض الحالات الطبية ، وبعض المكملات الغذائية والأدوية هي من بين الأسباب العديدة لحصوات الكلى ويمكن أن تؤثر حصوات الكلى على أي جزء من المسالك البولية - من الكليتين إلى المثانة وفي كثير من الأحيان ، تتكون الحصوات عندما يتركز البول ، مما يسمح للمعادن بالتبلور والالتصاق ببعضها البعض.

يمكن أن يكون خروج حصوات الكلى مؤلمًا للغاية ، لكن الحصوات لا تسبب عادةً ضررًا دائمًا إذا تم التعرف عليها في الوقت المناسب واعتمادًا على حالتك ، قد لا تحتاج إلى أكثر من تناول مسكنات الألم وشرب الكثير من الماء لتمرير حصوات الكلى. في حالات أخرى - على سبيل المثال ، إذا استقرت الحصوات في المسالك البولية ، أو ارتبطت بعدوى في المسالك البولية أو تسببت في حدوث مضاعفات - فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

قد يوصي طبيبك بعلاج وقائي لتقليل خطر تكرر الإصابة بحصوات الكلى إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بها مرة أخرى.

أعراض حصوات الكلى

عادة لا تسبب حصوات الكلى أعراضًا حتى تتحرك داخل الكلى أو تنتقل إلى أحد الحالبين، الحالبان هي الأنابيب التي تربط الكلى والمثانة.

إذا استقرت حصوات الكلى في الحالب ، فقد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتقلص الحالب ، مما قد يكون مؤلمًا للغاية في هذه المرحلة ، قد تواجه هذه الأعراض:

ألم حاد وحاد في الجنب والظهر ، أسفل الضلوع

ألم ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ

الألم الذي يأتي على شكل موجات ويتقلب في شدته

ألم أو حرقان أثناء التبول