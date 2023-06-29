إزالة حالة تعد شمال القصير بالبحر الأحمر

كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، الإدارة الهندسية ولجنة المتابعة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينة القصير بإزالة حالة تعدى بالمهد بمساحة 200 متر مربع بتقسيم على بن أبى طالب شمال المدينة عبارة عن شروع فى إنشاءات مخالفة

ونمكنت اللجنة من إزالة مبانى تستخدم دورات مياه بمنطقة الجرف تصل مساحتها إلى 100 متر تقريبا، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية لمدينة القصير للحفاظ على اراضي الدولة وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التصدي لأى تعديات على أملاك الدولة بمدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى.

وكان اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير قد أمس الأربعاء القمص كيرلس فهمى راعى كنيسة العذراء مريم بالقصير، وأعضاء العلاقات العامة بالكنيسة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن المصريين أخوة وفى محبة دائمة، و أن الوحدة الوطنية هي مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد.

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