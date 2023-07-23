غداً.. بدء استقبال أوراق المُتقدمين إلكترونيا لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن جاهزية مبنى كلية صيدلة الجديد غداً الأثنين الموافق 24 يوليو لإستقبال الطلاب المتقدمين إلكترونيا لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلي .

واكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على ضرورة إحضار صورة من المستندات المطلوبة مع طباعة أوراق التقديم من الموقع وإحضار إيصال دفع مصروفات التقدم الأوراق المطلوبة و احضار أصل الأوراق المرفوعة إلكترونيا للإطلاع .

أما عن المستندات المطلوبة - أفاد الدكتور عادل حسن أنها لطـلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة تشمل : صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، صورة شهادة ميلاد كمبيوتر ، عدد (6) صور شخصية ، عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد + صورة بطاقة الوالدة ، استمارة ٢ جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور) ، حافظة بلاستيك بكبسولة ، سداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها (١٥٠٠ جنيه) ، استيفاء استمارة التسجيل الإلكتروني (طلب الالتحاق ) .

أما المستندات المطلوبة للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا لمن لم يسبق له التقدم من قبل لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أو أي جامعة خاصة أو أهلية اخرى فهي : صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،صورة شهادة ميلاد كمبيوتر ، صورة من جواز السفر (والأصل عند التقدم للاطلاع عليه) ، تقـديـم مـا يفيـد أن الطالـب مقيـد بجامعـة (روسية، أوكرانيـة، سـودانية) حتـى الـعـام الدراسي الحالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م ، شهادة تحركات تثبت سفر الطالب إلى (روسيا - أوكرانيا- السودان) للدراسة ، شهادة بالمقررات التي درسها الطالب لتحديد المستوى الدراسي (إن وجد) ، عدد (6) صور شخصية ، عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد +صورة بطاقة الوالدة ، استمارة ٢ جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور) ، حافظة بلاستيك بكبسولة ، سداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها (۱٨٠٠جنيه) ، استيفاء استمارة التسجيل (طلب الالتحاق).

وعن البرامج والكليات المتاحة لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - أوضحت الدكتورة غادة حداد أمين مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الجامعة بها 8 كليات يقدمون 14 برنامج كالتالي: كليات القطاع الطبي: كلية الطب

، كلية الصيدلة (برنامج فارم دي وبرنامج فارم دي - صيدلة إكلينيكية) ، كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، كلية العلاج الطبيعي ، كلية التمريض ، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

كلية القطاع الهندسة : برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي و برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات

كليات قطاع التجارة واللغات فتضم 5 برامج هي : برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية ، برنامج الأسواق والمنشآت المالية ، برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية ، برنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية ،برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصيني.

وأفاد الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بان التقديم يتم الكترونيا عن طريق ملء استمارة التسجيل بالموقع الرسمي لجامعـة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر رابط التقدم:

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/ninu_main.aspx

ويمكن الاطلاع على خطوات التسجيل ورفع المستندات الخاصة بالتسجيل عن طريق مشاهدة دليل التسجيل بالرابط التالي:

• للتسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

https://youtu.be/d-vZlLzUxls

• للتسجيل للطلاب المصريين العائدين من الخارج

https://youtu.be/ofCXwE2AouU

وأكد على تواجد افراد من الدعم الفني من وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بصفة مستمرة لتقديم الدعم في حالة وجود اي مشاكل بالتسجيل الالكتروني