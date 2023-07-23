أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، تراجعا بقيمة 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر قبل يومين في محلات الصاغة.

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سعر الذهب اليوم

عيار 21

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2155 جنيه للبيع و 2165 جنيه للشراء

عيار 24

وصل سعر عيار 24 نحو 2463 جنيه للبيع و 2474 جنيه للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 نحو 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيه للبيع و 1443 جنيه للشراء

كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 أألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء.



