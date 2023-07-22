انخفاض أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة موجات عنيفة من الخسائر، ليهبط عيار "21" الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية من أعلى مستوى وصل إليه 2750 جنيهًا ليصل إلى مستوى 2165 جنيهًا، بخسائر بلغت 585 جنيهًا لسعر الجرام.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بما يصل إلى 5 جنيهات خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 22 يوليو 2023، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة.

رحلة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة:

أسعار الذهب

واتخذت أسعار الذهب طريقها نحو سلسلة من الانخفاضات في الأسواق المصرية، وسط تحرك سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، ليهبط من أعلى مستوياته على الإطلاق وهو 2750 جنيهًا للجرام ليتراجع إلى مستوى 2165 جنيهًا.

وحققت أسعار المشغولات الذهبية ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة في الأسواق المصرية، إذ قفز سعر عيار"21" من مستوى 1670 جنيهًا إلى مستوى 2750 جنيهًا من دون المصنعية.

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 585 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2165 جنيهًا حتى الآن.

ومن أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، العرض والطلب، إذ يدفع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر الأسعار نحو الأعلى على خلفية اتجاه المستثمرين الذي يعزز من قيمته في الأسواق لكونه ملاذًا آمنًا.

الأمر الثاني، تنعكس فيه الأمور في حالة العزوف عن المعدن الأصفر الذي يضعف من بريق الذهب الذي يدفعه نحو الانخفاض في الأسواق عن طريق تحول المستثمرين نحو الدولار.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2165 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1856 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1443 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1237 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 928 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1962 دولارًا للأوقية.